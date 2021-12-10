Зеленский дал интервью об итогах разговора с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "1+1", в котором подробно рассказал о вчерашнем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, сообщает Интерфакс-Украина.

Он заявил, что между Украиной и Россией может появиться еще одна площадка для диалога.

"У нас (с РФ – ред) может появиться, благодаря США, еще одна площадка переговоров с Российской Федерацией. И тут очень тонкий такой хирургический момент – как не потерять Нормандский формат, потому что, ничего не выстроив, ты можешь уничтожить то, что есть. Я для нас это очень важно – не потерять, поскольку в нем заинтересован Макрон", - заявил Зеленский.

США могут дополнить "Нормандский формат" площадкой контактов с РФ.

По словам Зеленского, в настоящий момент отношения с президентом Франции у него хорошие.

"Макрон сегодня – один из лидеров Европы, очень важный лидер и мощный, точно лидер, который заинтересован в развитии и реализации всех наработок в Нормандском формате. Потому для меня очень важна его реакция", - сказал он.

От президента США Джозефа Байдена Зеленский получил информацию, что Российская Федерация не будет продолжать эскалацию на территории Украины.

"Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты Америки и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего независимого государства", - заявил Зеленский.

Президент Украины заявил, что не исключает возможности проведения прямых переговоров с президентом Российской Федерации, при этом, его поддерживают партнеры в Европейском Союзе и США.