Зеленский дал интервью об итогах разговора с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "1+1", в котором подробно рассказал о вчерашнем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, сообщает Интерфакс-Украина.
Он заявил, что между Украиной и Россией может появиться еще одна площадка для диалога.
"У нас (с РФ – ред) может появиться, благодаря США, еще одна площадка переговоров с Российской Федерацией. И тут очень тонкий такой хирургический момент – как не потерять Нормандский формат, потому что, ничего не выстроив, ты можешь уничтожить то, что есть. Я для нас это очень важно – не потерять, поскольку в нем заинтересован Макрон", - заявил Зеленский.
США могут дополнить "Нормандский формат" площадкой контактов с РФ.
По словам Зеленского, в настоящий момент отношения с президентом Франции у него хорошие.
"Макрон сегодня – один из лидеров Европы, очень важный лидер и мощный, точно лидер, который заинтересован в развитии и реализации всех наработок в Нормандском формате. Потому для меня очень важна его реакция", - сказал он.
От президента США Джозефа Байдена Зеленский получил информацию, что Российская Федерация не будет продолжать эскалацию на территории Украины.
"Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты Америки и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего независимого государства", - заявил Зеленский.
Президент Украины заявил, что не исключает возможности проведения прямых переговоров с президентом Российской Федерации, при этом, его поддерживают партнеры в Европейском Союзе и США.
"На сегодня я располагаю реакцией, что все "за", чтобы существовало несколько путей, и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке Украины. Но даже при этих двух направлениях я не исключаю, и такое подтверждение и поддержку имею, я не исключая отдельный формат прямых переговоров с президентом Российской Федерации. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских партнеров, и со стороны США", - заявил он.