В НАТО готовы к диалогу с Россией

В НАТО готовы обсуждать с Россией темы, которые вызывают у нее тревогу, однако речь не может идти о том, чтобы лишать Украину и другие страны права самостоятельно решать, присоединяться ли к альянсу, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы готовы проводить переговоры. Однако невозможны компромиссы в том, что касается права стран выбирать свой путь", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в пятницу вечером, отвечая на вопрос о том, готов ли альянс пойти навстречу России и, отменив прошлые решения, гарантировать, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.