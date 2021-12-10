Компромисс с Путиным: Климкин объяснил, на что согласился Байден

Президент США Джо Байден пошел на компромисс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, используя тактику "кнута и пряника", убежден экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Сегодня.

Об этом он сказал во время эфира программы "Свободы слова Савика Шустера".

"На самом деле Байден сделал несколько шагов, которые можно рассматривать как компромисс. То есть убрали санкции в отношении Северного потока 2. Они их отложили в другой пасьянс. Политика Байдена по поводу Путина – это политика кнута и пряника. Сначала врезать, а потом отпустить – бросить кость. Именно так Байден бросил кость Путину" , – заявил дипломат.

Павел Климкин также указал на важные обсуждения в Европе, где должна присутствовать Украина.