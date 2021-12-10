США все еще наблюдают наращивание военных РФ у границы с Украиной

Ситуация у границ Украины не меняется после онлайн-саммита президентов США и России. Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем наблюдают скопление военнослужащих Российской Федерации, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, Пентагон в течение последних двух недель отмечает увеличение военных России у границы с Украиной.