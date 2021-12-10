США передали Украине 30 Джавелинов и 180 ракет

Соединенные Штаты Америки передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет, сообщает Новое время.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что вооружение поступило в рамках военной помощи.

Советник Ермака сообщил, что часть вооружения уже была передана на позиции украинских военных.

По его словам, к новому году Украина получит еще одну партию вооружения. Речь идет о вооружениях из серии противовоздушной обороны, противоракетной обороны и радиотехнической разведки.