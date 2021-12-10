Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о цинизме некоторых политиков и трудностях с введением санкций против Российской Федерации, сообщает УНИАН.

В интервью телеканалу "1+1" глава государства прокомментировал информацию о том, что в Конгрессе по проекту оборонного бюджета США на 2022 год на данный момент убрали поправки, предусматривающие санкции против "Северного потока-2" и ближайшего окружения Владимира Путина.

"Пока никаких мощных санкций никто ни с кого не забрал" , - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что " все должны понять, что страдают другие государства из-за этой санкционной политики ".

"И не все государства думают об Украине или о людях. Есть много людей, и достаточно циничных, которые думают о своем рынке, о сбыте своего бизнеса. Бизнес внутри на их государства давит, поэтому всем непросто" , - подчеркнул Зеленский.

"И знаете так откровенно и прямо говорить, и с этой Украиной все понятно, что для них нужна "труба" (о газопроводе - ред.)... Так нельзя, так можно разрушить все, что у нас есть более-менее" , - сказал Зеленский.

При этом он считает, что невозможно ежедневно поддерживать и усиливать поддержку одного государства.