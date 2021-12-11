Германия ввела обязательную вакцинацию для медиков

Медицинских работников в Германии на законодательном уровне обязали вакцинироваться от коронавируса. Кроме того, прививку должны сделать работники домов престарелых, сообщает УНИАН.

Как пишет Spiegel Online, соответствующее решение поддержал 571 депутат Бундестага, 80 были против, а 38 воздержались. Документ предусматривает, что до 15 марта 2022 года вакцинированными должны быть все работники больниц, домов для престарелых, врачебных кабинетов. Документ также расширяет список лиц, которым необходимо вакцинироваться от COVID-19. В него попали фармацевты, ветеринары и стоматологи.

В то же время от вакцинации освобождены лица, которые будут иметь справку о выздоровлении от коронавирусной болезни, а также те, кто имеет противопоказания.