В Украину едет новая партия вакцины CoronaVac

В воскресенье, 12 декабря, в Украину доставят две новые партии вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVaс, сообщает Интерфакс-Украина.

"Группа компаний "Лекхим" информирует о том, что в воскресенье, 12 декабря 2021г., в Украину прибудут две поставки вакцины КОРОНОВАК для профилактики COVID-19 (производства Синовак Лайф Саенсиз Ко., Лтд.)" , - сказано на сайте компании пресс-службы﻿ фармацевтической компании "Лекхим".

Отмечается, что в воскресенье прибудет 2 млн 447 тыс. доз.

"Ориентировочное время прибытия 12:00 – 2 млн доз, 19:20 – 447 тыс. доз" , - добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что поставки вакцины осуществляются в рамках дополнительного соглашения к соглашению между Синовак Лайф Саенсиз Ко., Лтд. и ЧАО "Лекхим".