5 мужских привычек, которые раздражают всех женщин

Нет идеального брака и безупречного партнера. У каждого из нас свои плюсы и минусы. Но следует понимать, что именно недостатки могут существенно сократить продолжительность отношений, сообщает 24 Канал.

Далее о 5 мужских привычках, которые очень раздражают женщин. Предлагаем от их избавиться, если ты ценишь свою вторую половинку и стремишься быть рядом с ней.

1. Разбросанная одежда

Ты должен запомнить раз и навсегда, что твоя девушка – не горничная. Поэтому в доме нужно соблюдать определенные правила приличия. Не стоит разбрасывать по всему дому свои грязные трусы и носки. Исключением может быть тот факт, что так же ведет себя твоя возлюбленная.

Но это не значит, что нужно складывать все под линеечку. Любой фанатизм может иметь отрицательный эффект.

Твоя одежда не должна быть разбросана по всему дому / Фото Annie Spratt

2. Киваешь, но не слушаешь

Она говорит с тобой, и твой ответ – простой кивок или вообще ничего? Такое поведение недопустимо. Ты косвенно показываешь ей, что она вообще для тебя ничего не значит. Иногда ты можешь делать это не намеренно. Но этого все равно лучше избегать. Если у тебя нет возможности говорить сейчас – так и скажи.

В противном случае есть очень высокие шансы нарваться на скандал и обиды. Оно тебе нужно?

3. Она убирает после тебя

Побрился? Тогда позаботься о том, чтобы после тебя умывальник был чист. Это же касается душа. Тебя же раздражает, когда в смыве остаются ее волосы? Тогда почему это должно нравиться ей?

Удели всего одну минуту. Этого будет достаточно, чтобы убрать за собой. Поверь, она высоко оценит твои старания.

Научись убирать после себя, чтобы не усложнять ее жизнь / Фото abdullah ali

4. Ведешь себя как ребенок

Немного комфорта – это то, что нам нужно. Но если ты все время ведешь себя так, как младенец, даже если у тебя незначительная простуда, этого не происходит. Она – не твоя мать, и она не обязана тебя нянчить. Если тебе нужно внимание, а это нормально, сядь рядом с ней и будь с ней.

Но не будь требовательным. Если она хочет позаботиться о тебе, она сделает это автоматически.

5. Общаешься с бывшими

Очень редко бывает так, что возлюбленная позволяет общаться с бывшими. И здесь нет ничего удивительного. Она не желает, чтобы ты стоял на месте. Ты должен отпустить свое прошлое и двигаться вперед.

Если же ты будешь продолжать общаться с бывшей, то будь готов, что так же поведет себя и твоя девушка. И ты будешь не в восторге от этого.

Если ты не избавишься от этих привычек, то очень скоро ваши отношения испортятся. Не хочешь этого? Тогда работай над собой. Это позволит вам обоим быть максимально долго счастливым и наслаждаться обществом друг друга.