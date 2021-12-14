Куриный рулет с черносливом: горячие блюда на Новый год 2022

Какой новогодний стол без мясных блюд? Для того, чтобы разнообразить мясную нарезку, можно приготовить куриный рулетик с необычайно вкусной начинкой на основе чернослива. Мягкая, нежная курятина в сочетании с кисло-сладким привкусом сухофрукта – с таким блюдом вы точно не прогадаете, сообщает Обозреватель.

Рецептом куриного рулета с черносливом поделилась фудблогер Наталья Дрон. Опубликовано в Insragram.

Куриный рулет с черносливом и орехами. Источник: Скриншот рецепта natalia__d_ в Insragram

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

грецкие орехи – 25 г

чернослив – 30 г

оливковое масло – 5 мл

специи

Способ приготовления:

1. Перемолоть куриное филе. Добавить лимонный перец и соль.

2. Замочить чернослив в горячей воде на несколько минут. Затем отжать лишнюю жидкость и смолоть сухофрукт.

3. С помощью блендера измельчить орехи до состояния крошки.

4. Пищевую пленку разложить на жесткую поверхность и слегка помазать водой.

5. Выложить измельченную курицу, формируя прямоугольник.

6. Выложить орехи, разместив их на всю поверхность курицы.

7. Выложить на одну сторону чернослив, формируя тоненькую колбаску. Свернуть в рулет.

Формирование рулета

8. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

9. Дать рулету в духовке в течение 2-3 часов.