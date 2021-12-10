Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на высказывание президента Хорватии Зорана Милановича о визите хорватского премьер-министра Андрея Пленковича в Украину. Миланович назва поездку премьера "простым шарлатанством" на фоне высокого напряжения с Россией, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Президент Миланович назвал визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы" , - написал Зеленский в микроблоге Твиттер.

If more than 100,000 troops were on the border with Croatia, President Milanović would call the Ukrainian Prime Minister's visit to Zagreb not "charlatanism" but a manifestation of solidarity and friendship. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2021

Как сообщалось, Украина и Хорватия подписали совместную декларацию по поддержке европейской перспективы Украины.