Усик прилетел в США болеть за Ломаченко в смешном наряде

Александр Усик прилетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать своего товарища и кума Василия Ломаченко в бою с Ричардом Комми, сообщает УНИАН.

Крымчанин выставил в Instagram снимки, где он предстал в странном одеянии. Судя по комментариям подписчиков, публику изрядно повеселило одеяние Усика.

"Вот это стиль", "Батя! Чисто шапку накинул и пулей в Америку", "Халат и ушанка", "Блин, ну кто Саню так одевает?????", "Саня ходячий прикол", "Чисто батя в городе", "И сразу в баню" , - пишут пользователи соцсети.

фото Instagram

фото Instagram

фото Instagram

Ломаченко - Комми: профайл боксеров