Правительственная комиссия озвучила подробности ДТП под Черниговом

Пассажирский микроавтобус, который попал в ДТП под Черниговом, в результате которой погибли 13 человек, переоборудовали из грузового, сообщает УНИАН.

Об этом "Суспільному" заявил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем. В министерстве провели собственное расследование, в рамках которого выяснили, что микроавтобус с грузового на пассажирский переоборудовали за рубежом. В других государствах такому транспорту запрещено участвовать в конкурсе на пассажирские перевозки, в Украине такое разрешение без проблем получили.

"Жертв трагедии могло быть меньше, если бы это был автобус для перевозки пассажиров. Потому что задние кресла по сути просто сорвало из-за плохого крепления, и людей раздавило" , - сказал Наем.

Этот микроавтобус в Украину привезли в 2010 году. Он прошел все проверки и был допущен к пассажирским перевозкам.

"Мы уже знаем, какая точка обязательного технического контроля дала ему это разрешение, и кто провел ему и подтвердил, что он может осуществлять перевозки пассажиров. И эта точка контроля сделала ошибку, потому что они должны были бы отметить, что он переработан" , - сказал наем.

По его словам, этот грузовик был нелицензирован. Правда, сейчас законодательство этого не требует.



