Столтенберг отклонил требование Путина не допускать Украину в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу отклонил требование России к Западу не допустить присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, и напомнил, что вопрос о вхождении в альянс будут решать страны-члены и сама Украина, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, которого цитирует телеканал NDTV

"Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и сама Украина – и никто другой. Мы не можем согласиться с тем, что Россия пытается восстановить систему, в которой крупные государства, такие как Россия, имеют сферы влияния, где они могут контролировать или решать, что могут делать другие государства" , - заявил Столтенберг.

Российская Федерация требует от НАТО юридически отозвать обещание о вступлении Украины, которое было озвучено на саммите 2008 года в Бухаресте.