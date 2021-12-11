РФ планирует уничтожить Украину, нужно готовиться к войне - Полторак

Украина должна постоянно быть готова к большой войне с Россией, поскольку президент РФ Владимир Путин не откажется от идеи уничтожения украинского государства.﻿ Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает Украина 24.

"Россия продолжает наращивать свои группировки. В последнее время Россия начала проводить мероприятия, свидетельствующие о том, что она готовится к широкомасштабной войне. И думать о том, что это не произойдет – на самом деле это трата времени. Пока в России существует цель – уничтожение украинского государства и украинского народа… Путин никогда в жизни не откажется от такой цели" , – заявил экс-министр.

По словам Полторака, "высшая точка кипения по обстановке на границе как раз дошла до этого времени - конец года и начало следующего года".

"Мы временно отодвинули агрессию РФ от Украины. Но главная цель Путина – это уничтожить Украину… Это хорошо, что они (Запад – ред.) обещают мощные экономические санкции. Но не надо недооценивать Путина. Он сейчас это время использует для того, чтобы максимально подготовиться к этим санкциям, минимизировать потери, найти пути обхода и снова потом прийти с оружием в Украину. Нам нужно самим быть готовыми к этой войне" , - подчеркнул он.

Экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса" , - заявил он.

В свою очередь, экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что США сделали выводы из 2014 года не оставят Украину один на один с Россией.