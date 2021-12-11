Нью-Йорк возвращает масочный режим из-за "Омикрона"

Штат Нью-Йорк в США возвращает маски во всех закрытых общественных местах. Решение приняли из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон", пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

По информации АВС News, теперь во всех закрытых общественных местах Нью-Йорка будут требовать ношение масок и подтверждение вакцинации от коронавируса. Новая мера вступит в силу в понедельник и продлится как минимум до 15 января, поскольку штат пытается предотвратить зимний всплеск коронавируса.

Пресс-служба губернатора штата Кэти Хочул отмечает, что средний семидневный показатель заболеваемости в Нью-Йорке с Дня благодарения подскочил на 43%. Власти призывают жителей Нью-Йорка как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса.

"Я хочу поблагодарить более 80 процентов жителей Нью-Йорка, которые поступили правильно, чтобы пройти полную вакцинацию. Если другие последуют их примеру, в этих мерах больше не будет необходимости" , - говорится в сообщении.

Напомним, что среди заболевших штаммом "Омикрон" в США не было выявлено тяжелых случаев течения болезни. Также нет летальных случаев от нового штамма коронавируса.