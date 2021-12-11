Яценюк считает неконституционным референдум Зеленского по ОРДЛО и Крыму

Заявление президента Владимира Зеленского о том, что Киев не исключает проведения референдума по оккупированным территориям Донбасса и Крыма, противоречит Конституции. Это спровоцирует негативную волну внутри государства, на что и рассчитывает Россия, сообщает Обозреватель.

Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 10 декабря. По словам политика, такой референдум будет попыткой "расчленить Украину".

"Что он хочет выносить на референдум? Вопрос того, что Крым является частью украинского государства? Так это записано в Конституции. Вопрос того, что Донецкая и Луганская области – это части Украины? Это тоже записано в Конституции. Более того, он лично обязан сохранять независимость украинского государства" , – сказал политик.

Арсений Яценюк. Источник: Скриншот

По мнению Яценюка, проведение референдума является российским планом.

"РФ понимает, что захватить всю Украину сегодня крайне сложно, поэтому ее нужно расчленить из-за внутренних противоречий. Или расчленить из-за того, чтобы запад от нас отвернулся" , – сказал он.

По словам политика, если встанет вопрос о территориальной целостности, то Россия направит в Украину "региональных царьков", чтобы спровоцировать внутри страны отрицательную волну.