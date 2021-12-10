НКРЭКУ оштрафовала 18 трейдеров электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала 18 компаний-трейдеров электроэнергии на общую сумму 16,881 млн грн за нарушение лицензионных условий деятельности, сообщает Укринформ.

Соответствующее решение принято на заседании НКРЭКУ 10 декабря. В частности, компании «Энергопартнерс», «Евроэнэрджи Плюс», «ОНК-Энерджи», «ОНК-Групп», «Экотеч Энерджи», «Онлайн Энерджи Украина», «МБС-Инжиниринг», «Тирас-Снаб» получили максимальные штрафы. по 1,7 млн. грн. каждая.

Кроме того, 850 тыс. грн. штрафа получил «Укрэнергоэкспорт»; по 357 тыс. грн - "Энерготехконсалтинг", "Регион Постав-Груп" "Украинская инновационно-финансовая компания"; по 340 тыс. грн – «ЭМА» и «Ютилит Трейдинг». Компании «Паверсток» и «Энерджи Трейд Групп» получили по 255 тыс. грн штрафа; компании «Новейшие технологии 3000» и «ЭК «Энолл» – 85 тыс. грн.