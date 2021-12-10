"Укроборонпром" на 40% увеличил авиапроизводство
Общий объем производства предприятий авиационного направления Укроборонпрома в январе - ноябре 2021 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 40%, или более чем на 4 млрд грн, сообщает Корреспондент.
По словам заместителя генерального директора ДК Укроборонпром по производству Игоря Фоменко, увеличение производства обусловлено, в частности, контрактом между государственным предприятием Антонов и Министерством обороны на строительство трех Ан-178.
"Госзаказ на строительство трех Ан-178 для ВСУ, над которым сейчас работает наш Антонов, - первый за время независимости Украины. Эти машины станут отличным примером импортозамещения: испытательный самолет перепроектирован без российского узла или агрегата", - заявил Фоменко.