"Укроборонпром" на 40% увеличил авиапроизводство

Общий объем производства предприятий авиационного направления Укроборонпрома в январе - ноябре 2021 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 40%, или более чем на 4 млрд грн, сообщает Корреспондент.

По словам заместителя генерального директора ДК Укроборонпром по производству Игоря Фоменко, увеличение производства обусловлено, в частности, контрактом между государственным предприятием Антонов и Министерством обороны на строительство трех Ан-178.