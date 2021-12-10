Новая оборонная помощь Украине остается на рассмотрении - Пентагон

Возможность предоставления украинской армии дополнительной помощи в сфере обороны на фоне агрессии РФ «продолжает оставаться на рассмотрении» руководства Соединенных Штатов.﻿ Об этом во время пресс-конференции в Пентагоне заявил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Мы, безусловно, сохраняем возможность для предоставления (Украине - ред.) потенциальной дополнительной помощи в сфере безопасности" , - сказал представитель оборонного ведомства США.

Он напомнил, что на этой неделе об этом заявлял помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По словам Кирби, ситуация в отношении готовности дополнительно поддержать Украину в случае необходимости остается неизменной.

Кирби также заметил, что Вооруженные силы Украины получают оборонную помощь не только от Соединенных Штатов, но и от других стран. При этом США «продолжают искать возможности», чтобы помочь ВСУ лучше защищать страну.

Спикер Пентагона добавил, что до сих пор у границы с Украиной наблюдается «немалое количество» войск РФ. По его словам, хотя за последние сутки о серьезных переменах речь не идет, «однако мы (в Пентагоне – ред.) продолжаем видеть увеличение (количества российских войск – ред.) на протяжении последних дней и недель».