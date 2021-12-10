Украина готовит иск к ЕС из-за ограничения разрешений на перевозку Польшей

Украина намерена подавать иск против ЕС на действия Польши, которая не увеличивает количество разрешений на грузоперевозки в 2022 году, что противоречит Соглашению о зоне свободной торговли.

Об этом на конференции "5 лет экономического сотрудничества Евросоюз - Украина в свете соглашения о ЗСТ" заявил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.﻿ По его словам, главной проблемой в развитии торговли между Украиной и ЕС является "позиция министерства инфраструктуры Польши относительно разрешений на грузоперевозки (для Украины – ред.)".

"Поскольку это решение противоречит соглашению о ЗСТ, то это будет причиной иска в ближайшие дни Украины против ЕС" , - заявил Качка.

Он отметил, что такая позиция польского правительства разрушает торговлю не только украинских, но и европейских компаний.

"Мы надеемся, что эта ситуация изменится, и Польша увеличит количество разрешений, которые предложит министерство инфраструктуры страны, ведь это в интересах всех сторон" , - констатировал замминистра экономики Украины.

Качка подчеркнул, что в ситуации, когда польское правительство поддерживает решение о блокировании украинского экспорта в ЕС, Киев "не будет иметь никаких сантиментов и тоже может начать соответствующие процедуры".

В свою очередь заместитель министра инфраструктуры Польши Рафал Вебер на конференции отметил, что польские грузоперевозчики используют гораздо меньше украинских разрешений. К примеру, в 2020 году их было использовано 90 тысяч.

"Украинский партнер хочет 200 тыс. разрешений, а мы должны найти золотую середину, чтобы не препятствовать торговым возможностям и возможностям грузоперевозчиков, чтобы учитывались интересы и польских перевозчиков" , - отметил Вебер.

Глава Польско-украинской хозяйственной палаты, экс-министр экономики Польши Яцек Пехота отметил, что сложилась абсурдная ситуация: польские перевозчики не хотят ехать в Украину, а украинские не могут ехать в Польшу из-за ограничений количества разрешений. По его словам, свою продукцию в ЕС не могут вывезти и польские предприниматели, ведущие бизнес в Украине. Он сообщил, что польский бизнес в Украине обратился к министру инфраструктуры Польши по поводу увеличения разрешений на грузовые перевозки для Украины до 200 тысяч.

Евродепутат от Польши, экс-премьер Марек Белька в этом контексте заявил, что такие торговые споры являются нормальным явлением. Он добавил, что член комиссии Европарламента по вопросам международной торговли сталкивается с множеством торговых конфликтов между ЕС и третьими странами, которые отстаивают свои интересы.