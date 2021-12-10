Шольц назвал главной задачей ЕС безопасность Украины

Защита безопасности и суверенитета Украины является самым важным вопросом европейской повестки дня. Об этом заявил в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Укринформ.

«Важнейшей темой сегодня является то, как мы можем сохранить безопасность Украины» , - сказал глава немецкого правительства.

Он подчеркнул важность неприкосновенности границ и недопущения агрессии одних стран против других.

«Наша самая большая задача сегодня – упорно работать над тем, чтобы Украина была в безопасности, и никто эту безопасность не нарушил… Угроза суверенитету Украины – это то, чего мы не будем терпеть» , - заявил немецкий лидер.

Шольц также заверил, что ФРГ будет делать все от нее зависящее для поддержания общей безопасности, в том числе в рамках НАТО. По его словам, Альянс может полагаться на Германию, которая обеспечит «адекватное вооружение армии». В последние годы, добавил он, на нужды Бундесвера было выделено «так много денег, как никогда».