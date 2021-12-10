Нидерланды начали ревакцинацию 70-летних

В Нидерландах прививку третьей дозой вакцины от коронавируса стали делать людям 1951 и 1952 годов рождения, сообщает Укринформ.

"Люди 1951 и 1952 годов рождения также могут записаться на повторное введение вакцины, ревакцинацию" , - написал﻿ в Твиттер министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонга.

Однако, несмотря на введенные дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, давление на здравоохранение остается очень высоким.

Отмечается, что на следующей неделе, во вторник, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонг планируют дать пресс-конференцию относительно дальнейших действий в связи с коронавирусным кризисом.

Также сообщается, что после введения более строгого карантина количество больных за сутки начало уменьшаться. Однако в больницах и отделениях реанимации все еще находится много людей с коронавирусом.