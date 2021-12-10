Авиапредприятие "Украина" передано в госсобственность

Президент Владимир Зеленский передал в сферу управления Министерства инфраструктуры Государственное авиационное предприятие "Украина" и незавершенный терминал в Борисполе, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в указе﻿ Президента №636/2021 "Об упорядочении использования объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами".

"Постановляю: согласиться с предложением Министерства инфраструктуры Украины и Государственного управления делами относительно передачи Государственного авиационного предприятия "Украина" (Киевская область, г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 2) и объекта незавершенного строительства – терминального комплекса (Киевская область, Бориспольский р., г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 2/1 а), которые находятся в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины" , - говорится в документе.

Кабинету Министров и ГУД поручено обеспечить передачу этих объектов государственной собственности в сферу управления Мининфраструктуры. Указ вступает в силу со дня его опубликования.