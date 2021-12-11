Афганистан получит $280 млн помощи от Всемирного банка

Всемирный банк предоставит Афганистану помощь в размере 280 миллионов долларов. Средства будут выделены из специального фонда, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Согласно материалам Le Figaro, деньги из Целевого фонда восстановления Афганистана (ARTF), которым управляет Всемирный банк, будут выделены из-за критической ситуации с экономикой в стране.

"Доноры ARTF решили сегодня перевести 280 миллионов долларов до конца декабря 2021 года в ЮНИСЕФ ​​и Мировую продовольственную программу. Это решение является первым шагом к перераспределению средств из портфеля ARTF для оказания гуманитарной помощи афганскому народу в это критическое время" , - говорится в заявлении.

Всемирный банк уточняет, что ЮНИСЕФ ​​получит 100 миллионов долларов, а WFP - 180 миллионов долларов. Эти средства позволят ЮНИСЕФ "предоставить 12,5 миллионам человек базовые и основные медицинские услуги, а также провести иммунизацию одного миллиона человек". WFP сможет оказывать продовольственную помощь 2,7 миллионам человек и помощь почти 840 000 матерей и детей с питанием.