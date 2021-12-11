Голубовская перечислила нюансы лечения разных вариантов COVID-19

Заслуженный врач Украины и заведующая кафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская озвучила особенности лечения разных вариантов коронавируса. Также она рассказала о том, какие препараты следует использовать, сообщает Обозреватель.

Об этом врач написала на своей странице в Facebook. Инфекционист пояснила, что принципы терапии в случаях с инфекционными заболеваниями не зависят от возбудителя и остаются неизменными.

К особенностями лечения она отнесла:

Этиотропную терапию (в данном случае – противовирусная), которая должна быть назначена сразу после установления диагноза, а не на второй неделе или же вообще без назначений. Особенно это касается групп риска.

Репликация SARS-CoV-2 достаточно продолжительная, коррелируется с тяжестью заболевания, низким уровнем альбуминов и даже на 20-й день болезни может быть активной.

Если в дебюте заболевания назначать ГКС (глюкокортикостероиды), это означает предоставлять вирусу возможности репликации "без помех", а при варианте Дельта вирусная нагрузка "в сотни раз выше предыдущих вариантов", то же самое прогнозируется при Омикроне. А все дальнейшие неприятности "являются именно вирусиндуцированными".

Противовоспалительная терапия при развитии иммунопатологической фазы должна назначаться постепенно, но в случае отсутствия эффекта/ухудшения состояния у тяжелых больных время на размышление о коррекции лечения не должно превышать 24-48 часов.

Какие препараты следует использовать

Голубовская призывает как можно скорее внести в протокол лечения ингибиторы янус-киназ. Также она высказалась о новшествах в противовирусной терапии – исследованиях препарата "Азвудин" (FNC), который является аналогом нуклеозида, что ингибирует РНК-зависимую РНК-полимеразу ВИЧ-1 (RdRp).

"Активная форма FNC подавляет репликацию коронавирусов SARS-CoV-2 и HCoV-OC43 (кстати, последний может вызвать не только "простуду", но и роковой энцефалит у людей), накапливается в тимусе (ключевой орган защиты от рокового течения COVID-19) и мононуклеарных клетках периферической крови" , – пояснила врач.

Она отметила, что таким образом препарат оказывает противовирусный и опосредованный иммуномодулирующий эффект.

"Лечение инфицированных SARS-CoV-2 макак-резус FNC (0,07 мг/кг, 1 раз в день, перорально) снизило вирусную нагрузку и уменьшило помутнение матового стекла в легких. Считают, что его клиническая эффективность будет даже выше "Ремдесивира" (обычно при своевременном применении)" , – подытожила врач.