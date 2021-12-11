Трасс и Блинкен обсудили Украину

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу вечером двусторонние переговоры в Ливерпуле, на которых обсуждалась ситуация на Украине и иранская ядерная программа, сообщает ТАСС.

"Встретилась с госсекретарем Блинкеном в Ливерпуле [в преддверии министерского заседания] Группы семи после успешного "Саммита за демократию". Мы обсудили поддержку Украины перед лицом российской агрессии, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, недопущение появления у Ирана ядерного оружия" , - написала руководитель британского внешнеполитического ведомства в своем Twitter.

Встреча глав МИД "семерки" на северо-западе Англии пройдет с 11 по 12 декабря в здании Музея Ливерпуля. На мероприятие также приглашены представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что отражает стремление Соединенного Королевства, председательствующего в этом году в Группе семи, активно развивать отношения с Индо-Тихоокеанским регионом после Brexit.

Программа первого дня подразумевает обсуждение вопросов геополитики и безопасности, экономического партнерства, а также проведение двусторонних контактов. Страны АСЕАН подключатся к переговорам 12 декабря: они примут участие в дискуссиях об укреплении сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в сфере здравоохранения и борьбы с гендерным неравенством.