В Швейцарии одобрили детскую вакцинацию

В Швейцарии одобрили вакцинацию от коронавируса для детей с 5 до 11 лет. Прививки будут делать вакциной Cominarty, созданной Pfizer, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

По информации Le Figaro, швейцарское агентство по медицине Swissmedic отмечает, что вакцины детям будут вводить дозами по 10 микрограммов с интервалом в три недели, что соответствует одной трети дозы, вводимой подросткам и взрослым.

Согласно данным швейцарского агентства, клинические испытания с участием более 1500 участников, показывают, что эта вакцина против Covid-19 почти полностью предотвращает серьезные патологии, вызванные вирусом SARS-CoV-2, у детей в возрасте от 5 до 11 лет.

На данный момент Швейцария уже разрешила вакцинацию для детей от 12 лет.