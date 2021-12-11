В МИД обновили список стран, открытых для украинцев

Министерство иностранных дел Украины обновило список стран, которые позволяют въезжать нашим гражданам. Некоторые из них пересмотрели правила из-за распространения штамма Омикрон, сообщает Обозреватель.

Данные обнародованы на сайте Консульской службы. Изменения были внесены по состоянию на 10 декабря. Так, для посещения европейских страны в качестве туристов кроме стандартного набора документов нужны:

COVID-сертификат;

негативный результат теста на коронавирус;

сертификат о выздоровлении;

в некоторых странах к сертификату о вакцинации необходим еще ПЦР-тест.

Полностью вакцинированным украинцам разрешено посещать:

Бельгию,

Эстонию,

Испанию,

Латвию,

Литву,

Германию,

Финляндию,

Францию,

Чехию,

Швецию.

Запрещено посещать:

Беларусь,

Болгарию,

Мальту,

Сан-Марино,

Словакию.

В то же время Австрия и Польша требует сертификат о вакцинации, выздоровлении или ПЦР-тест и самоизоляцию.

Исландия и Румыния – сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или справку о выздоровлении, а также самоизоляцию.

Монако и Черногория – сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест.