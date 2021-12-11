В МИД обновили список стран, открытых для украинцев
Министерство иностранных дел Украины обновило список стран, которые позволяют въезжать нашим гражданам. Некоторые из них пересмотрели правила из-за распространения штамма Омикрон, сообщает Обозреватель.
Данные обнародованы на сайте Консульской службы. Изменения были внесены по состоянию на 10 декабря. Так, для посещения европейских страны в качестве туристов кроме стандартного набора документов нужны:
- COVID-сертификат;
- негативный результат теста на коронавирус;
- сертификат о выздоровлении;
- в некоторых странах к сертификату о вакцинации необходим еще ПЦР-тест.
Полностью вакцинированным украинцам разрешено посещать:
- Бельгию,
- Эстонию,
- Испанию,
- Латвию,
- Литву,
- Германию,
- Финляндию,
- Францию,
- Чехию,
- Швецию.
Запрещено посещать:
- Беларусь,
- Болгарию,
- Мальту,
- Сан-Марино,
- Словакию.
В то же время Австрия и Польша требует сертификат о вакцинации, выздоровлении или ПЦР-тест и самоизоляцию.
Исландия и Румыния – сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или справку о выздоровлении, а также самоизоляцию.
Монако и Черногория – сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест.