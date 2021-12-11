В МИД обновили список стран, открытых для украинцев

В МИД обновили список стран, открытых для украинцев

Министерство иностранных дел Украины обновило список стран, которые позволяют въезжать нашим гражданам. Некоторые из них пересмотрели правила из-за распространения штамма Омикрон, сообщает Обозреватель.

Данные обнародованы на сайте Консульской службы. Изменения были внесены по состоянию на 10 декабря. Так, для посещения европейских страны в качестве туристов кроме стандартного набора документов нужны:

  • COVID-сертификат;
  • негативный результат теста на коронавирус;
  • сертификат о выздоровлении;
  • в некоторых странах к сертификату о вакцинации необходим еще ПЦР-тест.

Полностью вакцинированным украинцам разрешено посещать:

  • Бельгию,
  • Эстонию,
  • Испанию,
  • Латвию,
  • Литву,
  • Германию,
  • Финляндию,
  • Францию,
  • Чехию,
  • Швецию.

Запрещено посещать:

  • Беларусь,
  • Болгарию,
  • Мальту,
  • Сан-Марино,
  • Словакию.

В то же время Австрия и Польша требует сертификат о вакцинации, выздоровлении или ПЦР-тест и самоизоляцию.

Исландия и Румыния – сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или справку о выздоровлении, а также самоизоляцию.

Монако и Черногория – сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест.

Карта стран.
Карта стран. Источник: tripadvisor.mfa.gov.ua

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