Эксперт озвучил варианты развития эпидситуации в Украине

Следующая волна коронавируса в Украине может начаться уже в январе. На ее всплеск будет влиять три фактора – ситуация в соседних странах, циркуляция сезонных вирусных заболеваний и мутации самого вируса, сообщает Обозреватель.

Как рассказал в интервью изданию руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, в Украине на данное время идет на спад третья волна коронавирусной инфекции. В то же время, он отметил, что существует три сценария дальнейшего развития ситуации.

Ганиченко отметил, что Киевская школа экономики просчитала три эпидемиологических сценария: оптимистичный, пессимистичный и средний.

"При оптимистичном – в январе мы не увидим роста заболеваемости" , – уточнил Ганиченко.

По словам эксперта, средний сценарий предполагает, что следующая волна заболевания в Украине начнет расти в январе. На ее всплеск повлияет рост числа инфицированных в Европе.

"В ряде европейских стран сейчас начинается очень активный рост по второму кругу. Соответственно, такой тренд может перекинуться и на нашу страну и достаточно быстро – это январь 2022 года" , – считает эксперт.

Также, по его мнению, на развитие среднего сценария будут влиять – традиционная сезонность гриппоподобных заболеваний (грипп, ОРЗ, ОРВИ).

Третьим фактором станут мутации коронавируса.

"Сейчас мы говорим уже об "Омикроне". Это потенциальная угроза" , – сказал специалист.

Он подчеркнул, что в данное время еще нет достаточного количества информации про данную мутацию. И про степень его опасности все еще идут споры.

"Первое – быстрее ли он передается. Второе – приводит ли он к более сложным последствиям. И третье – как эффективно действуют против него вакцины. Ни по одному из этих пунктов сейчас нет информации" , – сказал Ганиченко.

Он же не исключил, что ситуация может развиваться по пессимистичному сценарию.