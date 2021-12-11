Moderna предоставит для COVAX 150 млн доз COVID-вакцины

Компания Moderna сообщила в пятницу, что предоставит в 2022 году 150 миллионов дополнительных доз вакцины против COVID-19 Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (Gavi) для распространения через программу обмена COVAX, сообщает Украинская правда.

Из этих 150 миллионов доз 20 миллионов будут предоставлены через соглашение о поставках во втором квартале, а остальные 130 миллионов – в середине 2022 года.

Moderna также заявила, что ускорит поставки 20 миллионов доз COVAX, чтобы сделать 54 миллиона доз доступными для совместного использования вакцин к концу года.

В общей сложности речь идет о более чем 600 миллионах доз Moderna, которые поставляются в 144 страны и составляют долю в 8 миллиардах доз, распределенных по всему миру, причем основная часть вакцин сосредоточена в более богатых странах.

Аурелия Нгуен, исполнительный директор COVAX, поздравила соглашение с Moderna и повторила призыв к производителям поставить приоритет "прозрачным, последовательным и предполагаемым поставкам для COVAX".