В ОРДЛО продолжается стягивание тяжелой техники - ОБСЕ

Оккупанты на Донбассе размещают танки, "Грады", минометы и гаубицы. Подробнее о военной технике боевиков рассказали в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. ﻿Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 10 декабря, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

ОБСЕ зафиксировала 9 реактивных систем залпового огня и 24 буксируемые гаубицы, размещенные в нарушение линий отвода на полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Из них 6 "Градов" боевики разместили на полигоне около н. п. Миусинск, еще 3 - на полигоне около н. п. Мирное возле Луганска. На полигоне вблизи н. п. Бугаевка беспилотник ОБСЕ заметил 13 самоходных гаубиц "Гвоздика" и 11 буксируемых гаубиц "Лягушка".

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ обнаружила 129 танков, 42 гаубицы, 12 минометов, 9 зенитных ракетных комплексов и 6 противотанковых пушек на 5 полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

На полигоне возле Миусинска оккупант разместили 10 гаубиц "Гвоздика", 12 гаубиц "Лягушка", 19 танков (Т-64 -17 ед. и Т-72 - 2 ед.) 3 зенитных ракетных комплекса "Стрела".

На полигоне в районе Мирного беспилотниу ОБСЕ заметил 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика"), 12 буксируемых гаубиц (Д-30А "Лягушка"), 6 противотанковых пушек ("Рапира"), 12 минометов (2Б11 "Сани"), 32 танка (Т-72 - 28 ед. и Т-64 - 4 ед.) 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела-10".

На полигоне вблизи н. п. Круглик оккупанты разместили 28 танков (Т-64 - 19 ед. и Т-72 - 9 ед.). На полигоне возле Бугаевки - 26 танков (Т-64 - 18 ед. и Т-72 - 8 ед.) и 5 зенитных ракетных комплексов "Стрела". На полигоне вблизи н. п. Шимшиновка оккупанты разместили 18 танков (Т-72).