Обманывали иностранцев: в Одессе выкрыли два мошеннических call-центра

В Одессе правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических call-центров, работники которых "снимали" деньги с банковских карт иностранцев, сообщает УНИАН.

Согласно данным Главного управления Нацполиции в Одесской области из арендованных в Одессе офисных помещений, оборудованных компьютерной техникой и SIP-телефонией, мошенники звонили клиентам зарубежных банков. Представляясь работниками этих учреждений, людям сообщали, что с их платежных карт якобы кто-то снимает деньги, и, чтобы пресечь несанкционированное вмешательство, нужна конфиденциальная информация клиента. В частности, о сроке действия карты, CVV-код и пин-код. Как только граждане отдавали злоумышленникам эти данные, те с помощью специального программного обеспечения снимали с них средства.

Проводятся следственные действия / фото Нацполиция

В помещениях мошеннических колл-центров и по месту жительства их организаторов полицейские провели обыски, в ходе которых изъяли более полусотни единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, черные записи и подготовленные языковые модули. Сейчас правоохранители снимают информацию с изъятой техники, устанавливают всех обманутых граждан и сумму нанесенного им ущерба.

В рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, с организаторами проводятся следственные действия. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.