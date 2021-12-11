Употребление алкоголя может повысить риск развития рака

Злоупотребление алкогольными напитками может стать причиной возникновения рака кишечника. Данное заболевание – одна из наиболее распространенных онкологических патологий, сообщает Обозреватель.

Как рассказал Еxpressо со ссылкой на исследование опубликованное в научном журнале JAMA, существует "убедительная" связь между популярным напитком и повышенным риском рака кишечника. Он возникает, когда раковые клетки бесконтрольно делятся и размножаются в толстой кишке.

Свои выводы ученые сделали основываясь на анализе медицинских карт тех, кто столкнулся с данной проблемой. Они пришли к выводу, что употребление четырех или более алкогольных напитков в неделю связано с повышенным риском рака кишечника.

Они уточнили, что на возникновение болезни не влияет тип напитков и спровоцировать онкологию могут также "легкие" алкогольные напитки.

Во избежание рака кишечника следует обогатить свой рацион клетчаткой. Источник: Unsplash

Исследование также показало, что относительный риск для выпивающих был выше для мужчин, чем для женщин.

"Тот факт, что риск для мужчин был немного выше, чем для женщин, может быть связан с тем, что мы по-разному расщепляем алкоголь в зависимости от нашего пола" , – предположили специалисты.

Также специалисты предупредили о других факторах риска, которые могут привести к возникновению данного заболевания. Среди них эксперты выделили: красное мясо и обработанные мясные изделия (бекон, салями, колбасы, мясные консервы или куриные наггетсы).

Они же посоветовали тем, кто хочет заняться профилактикой рака кишечника, включить в свой рацион больше клетчатки.

"Недостаточное потребление клетчатки вызывает около 30 из 100 случаев рака кишечника (около 30 процентов) в Великобритании" , – акцентировали ученые.

Они же посоветовали следить за своим весом, так как ожирение также может стать одним из факторов развития рака кишечника.