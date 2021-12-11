Франция откроет архивы войны в Алжире

Министр культуры Франции Розелин Башло заявила, что власти страны намерены открыть архивы, в которых содержится информация о войне в Алжире, сообщает Новое время.

Как пишет ВВС, в министерстве считают, что архивы могут содержать секретные документы, которые позволят историкам понять многие события, связанные с военными преступлениями и ходом боевых действий. В правительстве называют такой шаг «жестом доброй воли со стороны Франции», которая хочет возобновить отношения с Алжиром.

В октябре Алжир отозвал своего посла во Франции для консультаций из-за «безответственных» заявлений президента страны Эммануэля Макрона. Макрон заявил, что Алжиром управляет «военно-политическая система», а у страны есть «официальная история», которую власти «полностью переписали», заложив в основу «ненависть к Франции».

Алжир — бывшая французская колония. В 1962 году после войны, которая продолжалась восемь лет, Франция признала независимость Алжира.