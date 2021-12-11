Зарплаты до 100 тысяч гривен: названы лучшие вакансии в Украине
В Украине самую высокую среднюю зарплату предлагают информационному директору (отвечает за информационную систему предприятий). Такой специалист может претендовать на оклад в размере 100 000 грн, сообщает Обозреватель.
Это следует из данных кадрового портала Work.ua.
При этом стоит отметить, что в Киеве, по данным этого же портала, средняя зарплата составляет всего 17 500 грн, а, к примеру, в Запорожье – 12 500 грн.
Сколько зарабатывают украинцы:
- Информационный директор – 100 000 грн
- .Net-программист– 72 000 грн
- C++ программист – 65 000 грн
- Ruby on Rails программист – 62 500 грн
- Программист Java – 60 000 грн
- Angular-разработчик – 52 500 грн
- Full stack программист – 50 000 грн
- Разработчик мобильных приложений – 50 000 грн
- Руководитель IT-отдела – 50 000 грн
В Украине размер зарплат зависит не только от сферы, но также и от места работы. Традиционно зарабатывают жители столицы, тогда как в небольших населенных пунктах зарплаты могут быть в несколько раз меньше. Кроме того, влияет и ситуация в экономике. Программисты могут работать из Украины на международные компании, поэтому зарабатывают они в разы больше.