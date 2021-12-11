США наложили санкции на китайских чиновников за преследование уйгуров

Соединенные Штаты в пятницу, 10 декабря, ввели санкции против двух высокопоставленных китайских чиновников, подозреваемых в «серьезных нарушениях прав человека», сообщает Зеркало недели.

Как пишет Le Fіgaro, речь идет об ущемлении прав уйгуров и других этнических меньшинств в автономном районе Синьцзян.

«Более миллиона уйгуров и представителей других, преимущественно мусульманских этнических меньшинств, были задержаны в Синьцзяне. Руководили задержаниями нынешний глава этого автономного региона Эркен Тунияз и его предшественник Шохрат Закир» , - говорится в заявлении Минфина США.

Кроме того, под санкции попала компания SenseTime, специализирующаяся на распознавании лиц, ее подозревают в слежке за полицией в Синьцзяне.

В концентрационных лагерях в Синьцзяне удерживают более 1 млн уйгуров, казахов, узбеков, киргизов. Им запрещают совершать религиозные обряды, говорить на родных языках и заставляют славить Коммунистическую партию Китая. В Пекине отрицают преследование граждан по религиозному и этническому принципу. И называют лагеря в Синьцзяне «лагерями перевоспитания», в которых люди якобы находятся добровольно.

11 октября 2018 года в Китае опубликовали документ о борьбе с экстремизмом в восточном регионе Синьцзян (Восточный Туркестан), в котором подтвердили существование лагерей перевоспитания уйгуров – коренного мусульманского народа этой части Поднебесной, тем самым узаконив преследования миллиона мусульман.

В 2017-2019 годах минимум 80 тысяч уйгуров вывезли из Синьцзяна для работы на фабриках в девяти других регионах, где ограничивают их свободу передвижения, селят в отдельных общежитиях, заставляют ходить на занятия по идеологической подготовке и запрещают совершать свои религиозные обряды.