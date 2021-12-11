Столтенберг призвал членов НАТО укреплять союзнические связи

Ни США, ни Европа самостоятельно не смогут преодолеть современные вызовы, исходящие от России и Китая. И это подчеркивает необходимость крепких трансатлантических связей. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Во время нашей встречи мы говорили о важности укрепления трансатлантических связей в эпоху глобальной конкуренции. Такие страны как Россия и Китай подрывают основанный на правилах мировой порядок, угрожают соседям, расширяют свои ядерные возможности. Ни Европа, ни Северная Америка не могут противостоять этим вызовам своими силами. Мы можем это сделать только тогда, когда будем сильны вместе в НАТО» , - подчеркнул руководитель Альянса.

Он рассказал, что обсудил с Шольцом скопление российских войск на оккупированных территориях Украины и вблизи границы, создающее угрозу безопасности всей Европы.

«Мы призывали Россию вернуться к дипломатии и провести деэскалацию, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники по НАТО согласились, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь высокую цену и серьезные политические и экономические последствия для России» , - отметил Столтенберг.

Генсек напомнил, что союзники по НАТО приветствовали переговоры между президентами США и России, а также усилия Германии по поиску политического решения в Нормандском формате.

«НАТО остается открытым к диалогу, который еще более важен в условиях напряженности. Мы готовы к встрече в формате Совета НАТО - Россия, чтобы увеличить прозрачность и уменьшить риск неверных оценок» , - добавил Столтенберг.

Кроме того, он поблагодарил Германию за существенный вклад в операции НАТО в Средиземном море и в Косово, а также в усилия по поддержанию мира в Балтийском регионе.