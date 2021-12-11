Путин хочет говорить только с Байденом - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что президент Российской Федерации Владимир Путин заинтересован в разговорах с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, но больше ни с кем, сообщает Укринформ.

«Путин заинтересован в разговорах с президентом Байденом. Я считаю, что Путин не заинтересован в разговорах ни с кем больше» , – сказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

В то же время, он заверил, что было сделано все для того, чтобы Россия сказала Соединенным Штатам Америки, что не собирается вторгаться в Украину.