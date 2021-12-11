Путин хочет говорить только с Байденом - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что президент Российской Федерации Владимир Путин заинтересован в разговорах с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, но больше ни с кем, сообщает Укринформ.
«Путин заинтересован в разговорах с президентом Байденом. Я считаю, что Путин не заинтересован в разговорах ни с кем больше», – сказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1".
В то же время, он заверил, что было сделано все для того, чтобы Россия сказала Соединенным Штатам Америки, что не собирается вторгаться в Украину.
«Точно мы всех объединили и все точно понимают, что готовится очень серьезный пакет санкций в случае каких-либо вызовов, любых даже небольших эскалаций со стороны России», - отметил Президент.