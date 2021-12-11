Коп и медик организовали выдачу "липовых" COVID-сертификатов

В Киеве полицейский и работница медицинского учреждения организовали схему продаж фальшивых международных COVID-сертификатов, сообщает Укринформ.

"Работники территориального управления ДБР Киева при содействии внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении полицейскому и работнице медицинского учреждения, которые за деньги выдавали сертификаты о вакцинации против COVID-19" , - говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

По данным следствия, полицейский подыскивал граждан, которым были необходимы свидетельства о вакцинации без прививки. Далее мужчина приводил их к медицинской работнице, которая вносила ложные данные о вакцинации в электронную медицинскую базу Helsi и выдавала сертификаты.

За свои услуги дельцы брали от 4 до 5 тыс. грн - в зависимости от марки вакцины, которой якобы делали "прививку". По предварительной информации, злоумышленники заработали, по меньшей мере, 1 млн грн.

Во время обысков по месту работы и проживания подозреваемых правоохранители изъяли уже изготовленные COVID-сертификаты более 200 человек, а также списки граждан, ранее обращавшихся за поддельными свидетельствами о вакцинации.

Фигурантам объявили подозрения в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, и подкупе (ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 354 Уголовного кодекса). Им грозит лишение свободы до 6 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.