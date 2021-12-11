Курс валют НБУ на 11 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 11 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 10 декабря, остается стабильным на уровне 27.10 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 11 декабря 2021 года.
Курс евро остается стабильным на уровне 30.68 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 11 декабря 2021 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 11 декабря 2021 года.
Курс фунта стерлингов остается стабильным на уровне 35.80 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 11 декабря 2021 года.
Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 29.37 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 11 декабря 2021 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.66 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 11 декабря 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.101300
|EUR
|Евро
|30.677300
|RUB
|Рубль
|0.367980
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.796800
|CHF
|Швейцарский франк
|29.365400
|PLN
|Польский злотый
|6.658300