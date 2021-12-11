Сегодня состоится туристический полет ракеты New Shepard

Американская ракета New Shepard в субботу стартует в коммерческий суборбитальный полет с шестью туристами на борту, сообщает Зеркало недели.

Согласно информации аэрокосмической компании-разработчика Blue Origin.﻿ Запуск многоразовой ракеты New Shepard в рамках миссии NS-19 планируется осуществить в 09:45 по времени Восточного побережья США (в 16:45 по Киеву) со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас.

В состав экипажа входят два приглашенных компанией пассажира - старшая дочь первого американца, совершившего космический полёт, Алана Шепарда - Лора Шепард Чарчли и ведущий телешоу Good Morning America на канале ABC Майкл Страхан, а также четыре платных туриста - филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон Бесс.

Это будет уже третий коммерческий полет ракеты с туристами, которые начали осуществляться компанией в текущем году. В ходе первых двух полетов экипаж состоял из четырех человек.

Многоразовая система New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

Полет продлится около 11 минут. После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделится спускаемый аппарат, который продолжит по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана.

Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км. В связи с этим пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полёта.

В общей сложности капсула с космическими туристами пробудет на высшей точке полета около трех минут. Затем после снижения капсула с использованием парашютной системы совершит мягкую посадку. Тем временем ракета-носитель должна будет осуществить управляемый спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard в настоящее время оценивается в $500 тысяч.