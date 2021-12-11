Тихановская о режиме Лукашенко: группа бандитов, терроризирующих всю Европу
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не понимает, почему демократические страны терпят режим Лукашенко, «терроризирующий всю Европу». Об этом Тихановская сказала в пятницу на саммите «За демократию», организованном президентом США Джо Байденом, сообщает Укринформ.
«Я не понимаю, в чем разница между «глубокой обеспокоенностью» и «крайней обеспокоенностью. Я не понимаю, как группа бандитов может терроризировать всю Европу, в частности контрабандой, использованием мигрантов. Почему этот режим не столкнулся с последствиями своих действий?», – отметила она, имея в виду оценки ситуации в Беларуси со стороны западных стран.
Поддержка демократии, поддержка Беларуси является процессом, а не единовременным мероприятием, указала Тихановская. Она сравнила режим Беларуси с соседом, издевающимся над своими близкими:
«Если терпеть его прихоти, то он будет манипулировать вами. Таких людей нельзя перевоспитать. Им требуется четкий посыл: за свое поведение они будут наказаны».
По словам лидера оппозиции, борьба в ее стране продолжается, люди самоорганизуются, создают структуры, «которые станут фундаментом будущей Беларуси». При этом белорусы полагаются на активную поддержку Запада.
В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на саммите, выразил полную поддержку как Украине в ее противостоянии российской агрессии, так и борющемуся с режимом Лукашенко народу Беларуси.
«Автократическим режимам для победы следует убедиться, что демократические страны дезориентированы, а наши ценности забыты. Мы не можем допустить, чтобы это произошло. Поэтому Литва готова поддерживать демократию там, где она находится под угрозой. Мы поддерживаем Украину перед лицом агрессии России. Мы поддерживаем демократические институты в Беларуси, которые борются со страшным режимом», – заявил президент Литвы.