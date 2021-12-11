Тихановская о режиме Лукашенко: группа бандитов, терроризирующих всю Европу

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не понимает, почему демократические страны терпят режим Лукашенко, «терроризирующий всю Европу».﻿ Об этом Тихановская сказала в пятницу на саммите «За демократию», организованном президентом США Джо Байденом, сообщает Укринформ.

«Я не понимаю, в чем разница между «глубокой обеспокоенностью» и «крайней обеспокоенностью. Я не понимаю, как группа бандитов может терроризировать всю Европу, в частности контрабандой, использованием мигрантов. Почему этот режим не столкнулся с последствиями своих действий?» , – отметила она, имея в виду оценки ситуации в Беларуси со стороны западных стран.

Поддержка демократии, поддержка Беларуси является процессом, а не единовременным мероприятием, указала Тихановская. Она сравнила режим Беларуси с соседом, издевающимся над своими близкими:

«Если терпеть его прихоти, то он будет манипулировать вами. Таких людей нельзя перевоспитать. Им требуется четкий посыл: за свое поведение они будут наказаны».

По словам лидера оппозиции, борьба в ее стране продолжается, люди самоорганизуются, создают структуры, «которые станут фундаментом будущей Беларуси». При этом белорусы полагаются на активную поддержку Запада.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на саммите, выразил полную поддержку как Украине в ее противостоянии российской агрессии, так и борющемуся с режимом Лукашенко народу Беларуси.