Япония выделит на поддержку своих авиакомпаний более $600 млн

Правительство Японии планирует предоставить существенную финансовую поддержку авиакомпаниям, пострадавшим во время пандемии, сообщает Укринформ.

Отмечается, в следующем финансовом году на эти цели будет выделено 70 млрд иен (около $615 млн).

«Властям приходится оказывать такую помощь авиаперевозчикам второй год подряд», - уточняет агентство.

Предусматривается, что эта поддержка будет оказана в форме сокращения посадочных сборов и платы за пользование аэропортами. Кроме того, будет сокращен налог на авиационное топливо.

Как отмечается, обе крупные японские авиакомпании – ANA Holdings и Japan Airlines – окажутся в убытке второй финансовый год подряд.