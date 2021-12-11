Япония выделит на поддержку своих авиакомпаний более $600 млн
Правительство Японии планирует предоставить существенную финансовую поддержку авиакомпаниям, пострадавшим во время пандемии, сообщает Укринформ.
Отмечается, в следующем финансовом году на эти цели будет выделено 70 млрд иен (около $615 млн).
«Властям приходится оказывать такую помощь авиаперевозчикам второй год подряд», - уточняет агентство.
Предусматривается, что эта поддержка будет оказана в форме сокращения посадочных сборов и платы за пользование аэропортами. Кроме того, будет сокращен налог на авиационное топливо.
Как отмечается, обе крупные японские авиакомпании – ANA Holdings и Japan Airlines – окажутся в убытке второй финансовый год подряд.