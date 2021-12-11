Непогода в Украине: без света 55 населенных пунктов

В Украине из-за ухудшения погодных условий без света остаются 55 населенных пунктов. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП), пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

По состоянию на утро, 11 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) и срабатывания систем ЛЭП, остаются обесточенными 55 населенных пунктов в трех областях, а именно:

Киевская - 25,

Житомирская - 21,

Черниговская - 9.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.