Госсекретарь США и глава МИД Германии обсудили РФ в контексте Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече в британском Ливерпуле обсудили вопросы, связанные с "агрессией" России против Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром Анналеной Бербок на полях встречи G7, чтобы обсудить агрессию России против Украины, сотрудничество по вопросам климата и приоритеты президентства Германии в "Большой семерке" , - написал Прайс в твиттере.

Сам Блинкен после встречи с германским коллегой сообщил в твиттере: "С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать в борьбе с климатическим кризисом, пандемией COVID-19 и вызовами демократии и правам человека" .

На 11-12 декабря в Ливерпуле запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7.