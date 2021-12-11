Госсекретарь США и глава МИД Германии обсудили РФ в контексте Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече в британском Ливерпуле обсудили вопросы, связанные с "агрессией" России против Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
"Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром Анналеной Бербок на полях встречи G7, чтобы обсудить агрессию России против Украины, сотрудничество по вопросам климата и приоритеты президентства Германии в "Большой семерке", - написал Прайс в твиттере.
Сам Блинкен после встречи с германским коллегой сообщил в твиттере:
"С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать в борьбе с климатическим кризисом, пандемией COVID-19 и вызовами демократии и правам человека".
На 11-12 декабря в Ливерпуле запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7.