Шерсть не всегда виновата – как избежать аллергии на животных

Чихание, постоянно заложенный нос, слезы, сухой кашель – далеко не полный список симптомов аллергии на шерсть животных. Помимо неприятных симптомов, аллергия может привести к развитию астмы, сообщает Сегодня.

Ведь зимой аллергикам не досаждает пыльца или насекомые, а вот наши братья меньшие могут. Можно ли вылечить этот вид аллергии и жить со своим любимцем без неприятных симптомов, помогла разобраться врач-аллерголог Анастасия Левченко.

Так аллергия возникает на шерсть или слюну животных?

Большинство людей, у которых контакт с питомцами приводит к появлению сухого кашля, слезотечения, головным болям и другим проявлениям аллергии считают, что реакция происходит именно на шерсть собаки или кота. И заводят себе бесшерстных питомцев, особенно в этом плане популярны коты-сфинксы.

Бывали случаи, когда пациент с аллергией на животных настаивал, что их любимый кот здесь вообще ни причем, поскольку он бесшерстной породы, – рассказывает Анастасия Левченко. Однако кошки без шерсти гораздо чаще вылизываются. Аллергия же бывает исключительно на белки, которые также содержатся в слюне. Вот именно на компоненты слюны кота, попадающие на шерсть или кожу питомца, реагирует человек.

Помимо слюны, от бесшерстных пород кошек в окружающую среду попадает большое количество других выделений: перхоть, моча. Они тоже содержат аллергены.

Как убрать аллергию на животных, не расставаясь с питомцем?

Если снизить контакт с питомцем, закрыть ему вход в вашу спальню, пользоваться воздухоочистителями с HEPA-фильтрами, то можно снизить проявление аллергических симптомов. Но заодно придется также убрать ковры, на которых скапливается шерсть, слюна и моча животных, купать питомцев специальными шампунями…

Все эти меры действительно могут уменьшить проявления симптомов болезни. Но в целом эту проблему не решит. Даже если отдать кота или собаку, количество аллергенов в воздухе будет высоким еще примерно с полгода.

Собачьи аллергены оседают на полу достаточно быстро, а вот кошачьи – очень микроскопические, в десять раз меньше аллергена клеща домашней пыли, поэтому легко проникают в органы дыхания. Такие молекулы свободно летают в воздухе несколько часов и очистить от них помещение – непростая задача.

Если у человека аллергия на котов, и он побывает в помещении, где раньше был кот (не зная того) или принесет молекулу с улицы – то могут возникнуть симптомы. Но выход из ситуации есть.

Можно ли вылечить аллергию на животных?

Современная аллергология и иммунология позволяют точно определить, какие конкретно молекулы вызывают аллергию. Для этого нужно пройти диагностику. Тогда врач, исходя из результатов, подберет наиболее эффективный способ лечения.

В слюне кота или собаки есть аллерген, состоящий из восьми компонентов. Сегодня на молекулярном уровне можно определить на какой именно компонент реагирует организм пациента. На основе этих результатов можно даже сделать определенный прогноз, то есть узнать, на какие еще раздражители у человека будет аллергическая реакция.

Иногда владельцы животных настаивают на том, чтобы тест прошел их кот или собака", – говорит Анастасия Левченко , думая, что это тоже поможет. Конечно, кота тоже принести можно, но не нужно. Ведь лечить мы будем пациента, а не его любимца.

Также существуют специальное питание и вакцины для кошек, после которых они выделяют меньшее количество аллергенов. А еще научно доказано, что контакт с котами и собаками в раннем детстве помогает избежать аллергии на домашних животных и пыльцу растений уже у взрослых.

Дети, контактировавшие с животными с рождения, почти никогда не страдали от аллергии. Те же, у кого домашних животных не было – становились аллергиками в 49 процентах случаев.

Аллергия на животных лечится, обратитесь к врачу!

Люди, страдающие аллергией на животных, часто не знают о том, что эту болезнь можно вылечить. Современные методы лечения вернут вам комфорт, и расставаться с любимым питомцем не придется.

Проблему аллергии на домашних животных решает специфическая иммунотерапия (СИТ). Метод лечения заключается во введении в организм человека микродоз аллергенов, на которые он реагирует.

Таким образом, иммунная система тренируется и учится адекватно воспринимать раздражители. И через какое-то время организм перестает воспринимать кота или собаку как агрессора, представляющего угрозу.

Но сам процесс лечения длительный и может занять несколько лет. Однако терапия довольно проста и не отнимает много времени – раз в неделю или раз в месяц нужно получать инъекции с микродозой раздражителя.

Если вы боитесь уколов, то можно из заменить таблетками или спреем, который впрыскивают под язык. У него фруктовый вкус, что особенно нравится детям. Уменьшение проявления аллергии и улучшение самочувствия наблюдаются уже с первых месяцев лечения.