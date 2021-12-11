Лучший завтрак: что есть утром для стройной фигуры
То, какой будет наш завтрак, решает, как мы будем чувствовать себя в течение всего дня. А еще от этого зависит, в какой форме мы будем, сообщает РБК-Украина.
Поэтому стоит научиться готовить завтрак стройности, как его называет специалист по здоровому питанию Евгения Хелс. Списком продуктов для этого завтрака она поделилась в своем Instagram.
Продукты для идеального завтрака
1. Белок
Долго переваривается, а значит, вы долго сможете без перекусов, что "плюс" в карму вашего инсулина.⠀
Инсулин - белковый гормон, мало белка - мало инсулина, глюкозы в клетке не будет и не будет сил. В некоторых видах белка достаточно триптофана и вкус "умами" - наш любимый глутамат, который поднимает настроение.⠀
Источники:
- яйца
- индейка
- рыба - скумбрия, сельдь, лосось
- паштет из печени
- субпродукты
2. Жиры - настоящий "корм" для гормонов
Утром нас будит гормон кортизол, он на пике своей активности утром, углеводный завтрак будет поднимать инсулин и еще больше нагружать надпочечники, и мы целый день будем "тревожиться".
Если вы едите углеводный завтрак, то провоцируете большой «скачок» сахара в крови, после этого будет спад, очень быстро проголодаетесь, а значит, будете переедать в течение дня, что приведет к "инсулиновым качелям" и, как следствие, набору лишнего веса.
Жиры - более чистый источник энергии, не перегружает наш организм лишними килограммами в виде целлюлита.
Холестерин - прародитель всех гормонов, а значит они будут сытыми, что приведет к более гармоничному состоянию.
И конечно, они провоцируют выброс гормона холецистокинина, который контролирует аппетит.⠀
Источники:
- авокадо
- масла: оливковое, авокадо, амарантовое, льняное, кунжутное; кокосовое молоко
- сливочное масло
- орехи
3. Клетчатка (зелень) - помогает переварить белок, в зелени много витамина В, витамин К, который нужен для усвоения кальция, полезная еда для нашей микрофлоры, помогает сохранить сытость, заполняет объем в желудке
4. По желанию, в соответсвии с нюансами здоровья и генетикой можно добавить
- крупу (пшено, греча, киноа, бурый рис)
- хлебец 1 штука
- хлеб гречневый
- кислые ягоды
- фрукт