Лучший завтрак: что есть утром для стройной фигуры

То, какой будет наш завтрак, решает, как мы будем чувствовать себя в течение всего дня. А еще от этого зависит, в какой форме мы будем, сообщает РБК-Украина.

Поэтому стоит научиться готовить завтрак стройности, как его называет специалист по здоровому питанию Евгения Хелс. Списком продуктов для этого завтрака она поделилась в своем Instagram.

Продукты для идеального завтрака

1. Белок

Долго переваривается, а значит, вы долго сможете без перекусов, что "плюс" в карму вашего инсулина.⠀

Инсулин - белковый гормон, мало белка - мало инсулина, глюкозы в клетке не будет и не будет сил. В некоторых видах белка достаточно триптофана и вкус "умами" - наш любимый глутамат, который поднимает настроение.⠀

Источники:

яйца

индейка

рыба - скумбрия, сельдь, лосось

паштет из печени

субпродукты

2. Жиры - настоящий "корм" для гормонов

Утром нас будит гормон кортизол, он на пике своей активности утром, углеводный завтрак будет поднимать инсулин и еще больше нагружать надпочечники, и мы целый день будем "тревожиться".

Если вы едите углеводный завтрак, то провоцируете большой «скачок» сахара в крови, после этого будет спад, очень быстро проголодаетесь, а значит, будете переедать в течение дня, что приведет к "инсулиновым качелям" и, как следствие, набору лишнего веса.

Жиры - более чистый источник энергии, не перегружает наш организм лишними килограммами в виде целлюлита.

Холестерин - прародитель всех гормонов, а значит они будут сытыми, что приведет к более гармоничному состоянию.

И конечно, они провоцируют выброс гормона холецистокинина, который контролирует аппетит.⠀

Источники:

авокадо

масла: оливковое, авокадо, амарантовое, льняное, кунжутное; кокосовое молоко

сливочное масло

орехи

3. Клетчатка (зелень) - помогает переварить белок, в зелени много витамина В, витамин К, который нужен для усвоения кальция, полезная еда для нашей микрофлоры, помогает сохранить сытость, заполняет объем в желудке

4. По желанию, в соответсвии с нюансами здоровья и генетикой можно добавить