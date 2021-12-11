В Украине обновили карантинные зоны: "оранжевая" зона уменьшилась

В Украине обновили карантинные зоны: "оранжевая" зона уменьшилась

По состоянию на 11 декабря в Украине уменьшилась оранжевая карантинная зона. Так, в ней осталась только одна область – Донецкая, а в желтую зону перешла Одесская, сообщает Сегодня.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Красная зона

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

Оранжевая зона

  • Донецкая область

Желтая зона

  • город Киев
  • Днепропетровская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая,
  • Одесская.

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