В Украине обновили карантинные зоны: "оранжевая" зона уменьшилась
По состоянию на 11 декабря в Украине уменьшилась оранжевая карантинная зона. Так, в ней осталась только одна область – Донецкая, а в желтую зону перешла Одесская, сообщает Сегодня.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Красная зона
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
Оранжевая зона
- Донецкая область
Желтая зона
- город Киев
- Днепропетровская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая,
- Одесская.