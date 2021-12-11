В Украине обновили карантинные зоны: "оранжевая" зона уменьшилась

По состоянию на 11 декабря в Украине уменьшилась оранжевая карантинная зона. Так, в ней осталась только одна область – Донецкая, а в желтую зону перешла Одесская, сообщает Сегодня.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Красная зона

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

Оранжевая зона

Донецкая область

Желтая зона