Врач назвала топ-7 неожиданно полезных продуктов зимой

Зима - пора, когда организм особенно страдает от нехватки витаминов и минералов. Ослабленный, он может заболеть даже от перепада температур. Поэтому специалисты по правильному питанию и врачи советуют укреплять иммунитет, сообщает РБК-Украина.

Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram рассказала, что стоит есть зимой - неожиданно, эти продукты насытят и поддержат защитные силы организма.

Топ-7 полезных продуктов зимой

Орехи кедровые

Богаты вит Е, группы B и K, а также микроэлементами, особенно марганцем. Белок кедровых орехов отличается повышенным содержанием дефицитных аминокислот: лизина, метионина и триптофана.

Баранина

Рацион этих этих животных преимущественно состоит из травы и корнеплодов. Их мясо является отличным источником белков и полезных жиров.

Картофель

В процессе термической обработки (варки или запекания) крахмал, содержащийся в картофеле, меняет свою структуру. После полного остывания он становится "устойчивым", обретая способность дойти до толстого кишечника. "Устойчивый" крахмал выполняет функцию пребиотика - он питает полезные бактерии микробиома кишечника, обеспечивая их благоприятной средой для существования.

Сало

Имеет отличный состав по жирным кислотам. Примерно 50 % приходится на олеиновую кислоту, то есть полезный ненасыщенный жир, и 10 % остается на различные полиненасыщенные кислоты. Животные жиры необходимы человеку для синтеза сурфактанта - вещества, защищающего дыхательные пути от попадания в них инфекции. Сурфактант на 90 % состоит из жира. Рекомендованное количество: 10-20 г в сутки.

Топленое масло

Содержит большое количество вит А и Е, ненасыщенные жирные кислоты, среди которых есть линолевая, влияющая на правильное формирование и рост клеток. Окисленного холестерина в этом масле нет. После обработки в нем практически не остаётся следов казеина и лактозы.

Ферментированные продукты

Квашеные овощи, кокосовый йогурт, чайный гриб. В процессе ферментации продукты обогащаются живыми полезными бактериями

Цветная капуста

Источник белка, вит С, вит гр В, РР, А, сульфорафана. Для сохранения максимальной пользы используйте максимально щадящие способы ее приготовления.